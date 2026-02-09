Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья

В 2026 году в Подмосковье проведут ремонт более 1,3 тыс. км региональных и муниципальных дорог. Эту тему обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«Наша задача – каждый год ремонтировать региональные и муниципальные дороги, чтобы они были безопасными, комфортными, надежными. Особое внимание уделяем малым населенным пунктам - это отдельная программа, грунтовые дороги – все то, что волнует жителей огромного количества территорий. За прошлый год удалось обновить 1,5 тыс. км дорог, включая 682 км муниципальных. На 2026-й у нас тоже серьезная задача», – сказал губернатор.

По его словам, в этом году работы затронут 727 км муниципальных дорог. Наиболее заметные объемы ремонта проведут в Солнечногорске, Дмитрове, Воскресенске, Богородском, Подольске, Сергиевом Посаде и других округах.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин уточнил, что в прошлом году специалисты провели комплексную диагностику дорог. По ее результатам 74% региональных объектов находится в нормативе. Программа на этот год формировалась с учетом диагностики, а также запросов жителей, в частности на ремонт грунтовых/сельских дорог.

Особое внимание уделят повышению безопасности. Так, например, на автодороге «Кашира - Серебряные Пруды – Узловая» обустроят шумовые полосы на обочине, чтобы избежать съезда автомобилей. Кроме того, в этом году запланирован капремонт 14 региональных дорог (15 км) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Начать работы на объектах планируют в середине апреля (в зависимости от погодных условий).

