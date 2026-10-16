Около 20,5 тыс. работ выполнили кадастровые инженеры БТИ Подмосковья с января
Специалисты БТИ Подмосковья с начала года выполнили более 20 тыс. работ
Фото: [БТИ Московской области]
Специалисты БТИ Подмосковья с начала 2026 года выполнили почти 20,5 тыс. работ. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Так, было выполнено более 8 тыс. технических паспортов с характеристиками жилых помещений, свыше 7,2 тыс. технических планов для постановки на кадастровый учет, около 4,1 тыс. межеваний для установления четких границ земельных участков, а также более 1 тыс. проектов перепланировки для обеспечения безопасности конструкций зданий.
«Жители региона не просто строят и покупают квадратные метры, но и планомерно приводят свою недвижимость в полное соответствие с законом, обеспечивая юридическую чистоту своих активов и бытовое удобство», — отметила гендиректор БТИ Подмосковья Нелли Алексеева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.