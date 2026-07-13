Губернатор Подмосковья рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС

Жители одноэтажных многоквартирных домов в Подмосковье могут перевести их в категорию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости, такая возможность появилась в 2026 году. Работу по переводу одноэтажной застройки в статус блокированной обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«Перевод многоквартирных домов в статус блокированной застройки важен для наших жителей, которые получают возможность оформить в собственность участок земли, свое хозяйство, недвижимость. У нас свыше 5 тыс. домов, которые по бумагам являются МКД, а по факту – ИЖС, где жители пользуются землей, возводят хозяйственные постройки. Это каждый 10-й МКД в Подмосковье. Мы приняли решение разрешить выкуп земли не за 60%, а за 3% кадастровой стоимости до конца 2027 года. Важен диалог с жителями, вовлеченность муниципальной команды, главы, разъяснение. Ведь все, что касается имущества, особо чувствительно для людей», – сказал губернатор.

На перевод дома в другую категорию поступило более 1,1 тыс. обращений, в общей сложности в регионе насчитывается почти 52 тыс. многоквартирных домов, более 5,3 тыс. из них – одноэтажные МКД, которые по факту являются ИЖС.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский подчеркнул, что в Подмосковье провели полную инвентаризацию МКД. Было установлено, что свыше 1,3 тыс. домов не подлежат переводу, 644 – требуют дополнительной проработки (общие коммуникации, земли лесного фонда и так далее).

С начала года по заявкам жителей 806 одноэтажных МКД переведены в статус блокированной застройки. Наибольший объем работ провели в Можайском (98), Богородском (81), Дмитровском (70), Одинцовском (38), Павлово-Посадском (28) округе.

«Наиболее заинтересованы в переоформлении своего имущества жители почти 900 домов, где все квартиры в собственности. Здесь у людей самый высокий запрос на изменение статуса МКД», - добавил министр.

Отметим, что подать заявление на перевод одноэтажного МКД в категорию ИЖС можно в МФЦ.

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