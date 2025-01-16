Около 210 млн систем для забора крови ежегодно будут выпускать в ОЭЗ «Дубна»

Одна из компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» будет каждый год выпускать как минимум 210 млн систем для забора крови, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «Гранат Био Тех» ввела новую производственную линию. В результате объем продукции на заводе увеличился на четверть.

Предприятие производит одноразовые вакуумные пробирки, которые необходимы для забора венозной крови, а также держатели и двусторонние игл. На заводе используется высокотехнологичное оборудование, которое разработали специально для реализации инвестпроекта в ОЭЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в прошлом году совокупный объем инвестиций составил 1,7 трлн руб.