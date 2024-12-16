Андрей Воробьев: объем инвестиций в Подмосковье составил почти два триллиона рублей в этом году

В 2024 году объем инвестиций в Подмосковье составила 1,7 триллиона рублей несмотря на сложности, которые возникли на пути развития России. Об этом в интервью телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это неплохо, но всегда есть к чему стремиться. Наш бюджет соответственно тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — сказал губернатор.

По его словам, в Подмосковье также появляются новые предприятия. Этому, в том числе, способствуют федеральные программы, уточнил он.

Воробьев отметил, что в региона насчитывается 10 миллионов жителей, число школьников выросло до 1,1 миллиона человек, многодетных семей — до 113 тысяч. Он подчеркнул, что в связи с этим важно увеличивать темп по строительству социальных учреждений и обеспечения качества жизни граждан.

Помимо этого, в регионе занимаются развитием Московского транспортного узла, что оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона. Губернатор подчеркнул, что в этом вопросе помогают федеральные проекты. Так, например, работы проводятся на ЦКАД, М-11, М-12, строятся переезды, вылетные магистрали.

Воробьев также отметил важность развития индустриальных парков на территории региона, сейчас их число достигла 72. Помимо этого, ведется строительство новых парков в пяти локациях. Еще пять проектов реализуют в следующем периоде - в Одинцово, Жуковском, Раменском, Ленинском и Дмитровском округах.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.