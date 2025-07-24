Около 250 специалистов привлекут на работу в сельскую местность Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в сельскую местность Подмосковья планируется привлечь порядка 250 специалистов. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году привлекут около 225 медиков. Еще 11 специалистов приедут в села по программе «Земский учитель». Кроме того, восемь человек станут участниками новой программы «Земский работник культуры».

В целом в села Подмосковья с 2012 года приехали более 2,6 тыс. земских докторов и фельдшеров, а по программе «Земский учитель» с 2021 года по 2024-й — 76 человек.

«Наш регион динамично развивается, и мы стремимся к тому, чтобы качество жизни было высоким не только в крупных городах, но и в сельской местности. Мы видим, как благодаря этим проектам укрепляется кадровый потенциал в наших селах», — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал врачей из других регионов России приехать на работу в Московскую область.