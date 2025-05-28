Андрей Воробьев пригласил врачей из других регионов России на работу в Подмосковье

В Подмосковье активно развивается медицина, поэтому врачи из других регионов России могут приезжать сюда на работу. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

«Понятно, что медицине не хватает врачей. Если здесь есть врачи — добро пожаловать в Подмосковье! Создадим условия, жилье предоставим. Приезжайте, пожалуйста. Пусть наши дорогие губернаторы не обижаются, они то же самое делают», — заявил Воробьев.

В рамках форума он рассказал, что в регионе оцифровали процесс предоставления льготных лекарств, поэтому пациентам со сложными заболеваниями не нужно посещать поликлиники для продления рецепта.

«Льготные лекарства — это суперважная программа. Я вообще не знаю любой другой страны, где бы такой охват по ключевым, сложным заболеваниям государство сопровождало. Мы постарались навести порядок. Это все про продление жизни», — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что цифровизация и искусственный интеллект позволяют улучшить качество и продолжительность жизни населения. Воробьев отметил, что в регионе также займутся модернизацией первичного звена системы здравоохранения.

В рамках мероприятия заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова также спросила у губернатора, готова ли Московская область внедрить комплексный проект «Здоровое долголетие». Губернатор Подмосковья согласился с идеей, назвав ее хорошей, но технологичной.

«Я думаю, как поликлиники разгрузить от ненужной работы, чтобы направить силы на то, чтобы людей попросить прийти в поликлинику», — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».