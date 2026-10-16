Около 283 тыс. звонков обработали операторы горячей линии главврача в Подмосковье с начала года
На горячую линию главврача в Подмосковье поступило около 283 тыс. звонков
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Около 283 тыс. звонков обработали операторы горячей линии главного врача в Подмосковье с начала года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«По этому номеру жители могут уточнить график приема специалистов и порядок записи на исследования, а также направить свои отзывы и предложения о работе медицинских организаций. Такая обратная связь позволяет руководству учреждений своевременно получать сигналы от пациентов и оперативно на них реагировать», — напомнил он.
Номер горячей линии 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно будет набрать добавочный, соответствующий интересующему медучреждению. Звонки принимают по рабочим дням с 09.00 до 18.00.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Продолжительная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.