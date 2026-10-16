Около 283 тыс. звонков обработали операторы горячей линии главврача в Подмосковье с начала года

«По этому номеру жители могут уточнить график приема специалистов и порядок записи на исследования, а также направить свои отзывы и предложения о работе медицинских организаций. Такая обратная связь позволяет руководству учреждений своевременно получать сигналы от пациентов и оперативно на них реагировать», — напомнил он.