Около 300 активистов из Подмосковья примут участие в фестивале «Таврида.АРТ»

Подмосковная молодежь примет участие в фестивале «Таврида.АРТ». Мероприятие пройдет в Крыму, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Традиционно в Крыму собираются самые талантливые и креативные ребята со всей страны — молодые творцы в области музыки, танца, живописи, театра, компьютерных технологий, медиа. Для участников готовят различные активности, где каждый найдет себе занятие по душе», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

По словам министра, более 200 ребят из Подмосковья уже готовятся к образовательным программам, а порядка 300 активистов отправятся на площадку фестиваля, чтобы представлять регион.

В этом году пройдет девять летних школ Академии «Меганом». В 2025-м их тема — «Герои» из области культуры, искусства и науки.

Первой пройдет школа, посвященная 110-летнему юбилею композитора Георгия Свиридова. Она будет включать в себя еще четыре арт-школы: современной музыки, музыкального менеджмента и продюсирования, хореографии, а также «Дизайн-лабораторию».

Чтобы присоединиться к образовательным программам, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Сам фестиваль пройдет в августе и соберет тысячи представителей талантливой молодежи со всей страны. Участников ждут лекции, мастер-классы, концерты, встречи с общественными и культурными деятелями, кинопоказы, спектакли, ярмарки, выставки от регионов.

Для участия в фестивале требуется регистрация.

Ранее сообщалось, что Российские студенческие отряды Подмосковья открыли летний трудовой семестр.