Российские студенческие отряды Подмосковья открыли летний трудовой семестр

Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, этот летний семестр станет уже пятым для членов РСО. В этом году работать будут свыше 6 тыс. ребят.

«Мы вас очень ценим и любим. Мы как министерство на протяжении пяти лет были и будем вашим постоянным другом, товарищем, будем помогать вам во всех ваших флагманских проектах. Желаю яркого, продуктивного и незабываемого трудового семестра! В добрый путь, ТРУД КРУТ!» — добавила министр.

В открытии трудового семестра приняли участие более 700 бойцов РСО Подмосковья. По традиции студентам вручили путевки — документы, которые свидетельствуют о направлении на работу на трудовой объект.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Этим летом ребята будут трудиться в областных лагерях и федеральных детских центрах, на теплоходах ПАО «Московское речное пароходство», в отелях и санаториях региона. Кто-то отправится на Камчатку и Сахалин, кто-то — в Татарстан.

В 2023 году региональное отделение подписало соглашение о сотрудничестве с Минским областным штабом студенческих отрядов. В его рамках бойцы обмениваются опытом и проводят совместные мероприятия. Сейчас обсуждается возможность организации совместного отряда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоялся открытый смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов.