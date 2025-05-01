Около 700 человек посетили иммерсивный фестиваль в Подольске

Около 700 человек приняли участие во втором иммерсивном фестивале «Подольск не проездом» в Подольске. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Мероприятие открылось перформативной экскурсией «Да здравствует 1 Мая!». В его рамках состоялось открытие сезона ретроавтомобилей — было представлено около 70 машин.

В ходе концерта выступили солисты Подольской филармонии, групп «Романы 4ехова» и «Письмо на Марс». Также прошло ретродефиле, в ходе которого представили советскую одежду по сюжету книги «Серенады солнечного лета». Кроме того, представили театральные миниатюры.

Ранее в администрации округа рассказали, как прошел иммерсивный фестиваль.