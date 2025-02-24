Около 920 тыс. поездок зафиксировали в автобусах «Мострансавто» 23 февраля

В автобусах АО «Мострансавто» в День защитника Отечества было совершено около 920 тыс. поездок. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель на 0,1% выше, чем результат за 23 февраля 2023 года.

Чаще всего пассажиры в праздничный день использовали социальные карты. Таким образом проезд зарегистрировали свыше 419 тыс. раз. Банковскими картами проезд был оплачен 330 тыс. раз. Проездными «Стрелка» и «Тройка» — порядка 170 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском Саду.