Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата с военнослужащими

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с военнослужащими в День защитника Отечества и вместе с ними почтил память воинов у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском Саду.

Андрей Воробьев поздравил с 23 февраля жителей Подмосковья, а также обратился к военным, поблагодарив за службу на благо Отечества. Глава региона возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Вместе с ним память бойцов почтили участники СВО, офицеры различных воинских подразделений области, включая военных из дивизии Дзержинского, Софринской бригады, 45-й бригады специального назначения и других.

«Ни у кого нет сомнений, что наши офицеры, бойцы, те, кто помогает, волонтеры – каждый вносит очень заметную и необходимую лепту. Я хочу в вашем лице поблагодарить наших ребят, защитников, сказать, что мы гордимся, дорожим всеми, кто находится на передовой, работает в разных локациях. Поздравляю с праздником, желаю бодрости духа! Ну и самое желанное для всех нас – это Победа!»,— заключил Воробьев.

Андрей Воробьев также напомнил, что в Подмосковье оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям. Активно решаются бытовые и материальные вопросы, а также предоставляется все необходимое.

Губернатор подчеркнул, что многие из военных продолжают дело своих дедов и прадедов, ничуть не уступая им в героизме и мужестве. Ярким примером является старший лейтенант Никита, который на спецоперации получил тяжелые ранения, но при этом продолжил выполнять боевые задачи. Против него была превосходящая по силе танковая группа. Сейчас боец — кавалер ордена Мужества и продолжает доблестную службу.

Ранее Андрей Воробьев поздравил с днем рождения легендарную женщину-снайпера Александру Алешину.