Около двух миллиардов рублей направят в Подмосковье на оказание государственной и экстренной соцпомощи

«Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрена экстренная соцпомощь в размере до 10 тысяч рублей для одиноко проживающего гражданина и до семи тысяч рублей на каждого члена семьи», — рассказал председатель Комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.