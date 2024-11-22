Около двух миллиардов рублей направят в Подмосковье на оказание государственной и экстренной соцпомощи
В 2025 году на оказание государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Подмосковье направят бюджет в размере около двух миллиардов рублей. Об этом сообщает Московская областная Дума.
«Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрена экстренная соцпомощь в размере до 10 тысяч рублей для одиноко проживающего гражданина и до семи тысяч рублей на каждого члена семьи», — рассказал председатель Комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
По его словам, в случае кризисной ситуации каждый член семьи может получить до 30 тысяч рублей (50 тысяч рублей для одиноко проживающего гражданина). Оформить социальную помощь можно на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.