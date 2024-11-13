Около тридцати миллиардов рублей направят в Подмосковье на обеспечение льготными лекарствами в следующем году

В 2025 году в Подмосковье на лекарственное обеспечение граждан выделят около 30 миллиардов рублей, более 27 миллиардов из них — из регионального бюджета. Об этом стало известно по итогам выездного заседания Комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению.

«К нам в Московскую область приезжают жители других регионов, которые хотят получать дорогостоящие редкие лекарства. Московская область с этим справляется, кроме этого, мы обеспечиваем свыше 700 тысяч федеральных и региональных льготников», — отметил председатель комитета Андрей Голубев.

По его словам, в регионе также работают над снабжением лекарствами сельских жителей. Так, недавно в регионе упростили получение лицензии на розничную продажу лекарств медорганизациям в селах, где нет аптек. Помимо этого, по словам Голубева, ведется активная замена зарубежных препаратов на отечественные равнозначные аналоги.

Сейчас льготные лекарства можно получить в 306 аптечных пунктах и 180 ФАПах. Пополнение запасов в аптеках осуществляется в автоматическом режиме, уточнила заведующий организационно-методическим отделом Управления организации лекарственной помощи Министерства здравоохранения Московской области Наталья Кирьянова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.