Омбудсмен Подмосковья рассказала, как несовершеннолетним начисляется налог на имущество

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок начисления налога на имущество. В аппарат омбудсмена поступило обращение от жительницы Орехово-Зуево. Ее интересовало, будет ли начисляться на ее несовершеннолетних детей налог на доли в квартире, купленной с участием маткапитала.

Фаевская напомнила, что плательщиками налогов на различные виды недвижимого и движимого имущества являются лица, на которых зарегистрировано это имущество — то есть его собственники. При этом нет разделения налогоплательщиков на совершеннолетних и несовершеннолетних.

Однако в силу того, что несовершеннолетние налогоплательщики не являются полностью дееспособными, эта обязанность исполняется их законными представителями.

Налоги, начисленные детям, не включаются в налоговое уведомление родителей. На каждого налогоплательщика формируется отдельное налоговое уведомление. Чтобы избежать образования у несовершеннолетних детей задолженности, родителям следует обратиться в любой налоговый орган. Там им выдадут налоговое уведомление или помогут оформить ребенку доступ к «Личному кабинету налогоплательщика». После этого один из родителей сможет подключить услугу «Семейный доступ».