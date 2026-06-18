ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 3 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 03.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.06.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-11 кв.м., к/н: 50:30:0050113:460, адрес: МО, Егорьевский р-н. П.1182-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Думбрао П.А. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 208 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 67,1 кв.м., к/н: 50:34:0010501:3879, адрес: МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Центральная, д. 11, пом. 24. П.1202-ПОТ от 11.06.26. Собств.: Бабков Е.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 488 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 66,2 кв.м., к/н: 50:22:0050102:2284, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 21, кв. 59. П.1208-ПОТ от 11.06.26. Собств.: Рысбаева А.Н. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 8 732 800,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 866 +/-10 кв.м., к/н: 50:16:0401017:761, адрес: МО, Ногинский р-н, д. Мамонтовское. П.1205-ПОТ от 11.06.26. Собств.: Родун Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 321 600,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 80,1 кв.м., к/н: 50:20:0020101:985, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 19, кв. 345. П.1194-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Катков П.М. Взыск: АО ТБанк. Цена: 12 935 124,80 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:47:0012602:801, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, пр-зд Бондаренко, д. 12а, кв. 48. П.1181-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Рыжова Н.В. Взыск: Каретников К.А. Цена: 2 000 000,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 35,7 кв.м., к/н: 50:13:0000000:26747, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 16а, кв. 49. П.1180-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Мацкевич С.А. Взыск: ИП Бяков А.Н. Цена: 4 000 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 39,3 кв.м., к/н: 50:23:0030155:1244, адрес: МО, г.о. Люберцы, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 6, кв. 155. П.1179-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Рахмангулова Р.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 114 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 51,9 кв.м., к/н: 50:52:0000000:11041, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 9, кв. 159. П.1053-ПОТ от 10.04.26. Собств.: Конова Н.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 999 360,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 19,7 кв.м., к/н: 50:21:0090106:21013, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, р/п Дрожжино, ул. Южная, д. 9, корп. 1, кв. 123. П.1063-ПОТ от 10.04.26. Собств.: Топорский Д.С. Взыск: Андреевский А.С. Цена: 4 250 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 29,3 кв.м., к/н: 50:22:0060607:2306, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Лорха, д. 15, кв. 1. П.1133-ПОТ от 19.05.26. Собств.: Лепешкин В.Б. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 995 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 49,7 кв.м., к/н: 50:64:0000000:12735, адрес: МО, г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 21, кв. 7. П.1135-ПОТ от 19.05.26. Собств.: Василькова Д.В. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 4 578 440,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 52,8 кв.м., к/н: 50:22:0060101:226, адрес: МО, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Марусино, д. 77, корп. 9, кв. 10. П.1148-ПОТ от 22.05.26. Собств.: Бабурова А.М. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 364 883,12 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:16:0302007:6259, адрес: МО, г. Ногинск, пр. 1-й Истомкинский, д. 11, кв. 86. П.1051-ПОТ от 10.04.26. Собств.: Фролов С.В. Взыск: ПАО Сбербанк, ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 2 507 500,00 р.

7. Жил. дом, общ.пл. 40,2 кв.м., к/н: 50:05:0090102:365; Зем.уч., общ.пл. 2000 +/-31 кв.м., к/н: 50:05:0090301:374. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, д Селково, д. 110. П.1150-ПОТ от 22.05.26. Собств.: Шестакова Н.В. Взыск: Растригина О.С. Цена: 1 474 882,91 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 50 кв.м., к/н: 50:10:0030101:737, адрес: МО, г. Химки, 2-й Северный пр-д, стр. 18А, кв. 15. П.1142-ПОТ от 19.05.26. Собств: Романов М.Е. Взыск: АО «АТБ». Цена: 4 703 050,00 р.

9. Жил. дом, общ.пл. 66,2 кв.м., к/н: 50:16:0502015:773; Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:16:0502015:189. Адрес: МО, г.о. Электросталь, тер. СНТ Факел, д. 22. П.1152-ПОТ от 22.05.26. Собств.: Павлова Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 004 300,00 р.

10. Комн., общ.пл. 17,5 кв.м., к/н: 50:46:0020304:126, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 6, кв. 50, ком. 3. П.1156-ПОТ от 22.05.26. Собств.: Комимущество адм. ГО Электросталь МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 107 040,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.06.2026 г.

Дата окончания приема заявок – 30.06.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 03.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:113, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1183-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Ибрагимова З.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 218 400,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:120, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1189-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Джамалутдинов М.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 198 400,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:139, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1192-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Балашов А.Я. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 211 200,00 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:683; Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:05:0130116:659. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 118. П.1209-ПОТ от 11.06.26. Собств.: Маляревская С.П. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 262 560,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 3000 +/-19 кв.м., к/н: 50:35:0050403:103, адрес: МО, Луховицкий р-н, с/п Газопроводское, д. Марьина Гора, ул. Зеленая, уч. 13. П.1099-ПОТ от 04.05.26. Собств.: Маркарян А.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 248 625,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 523 +/-8 кв.м., к/н: 50:43:0020503:13, адрес: МО, г. Ивантеевка, с/т «им. 6-го Фестиваля», участок 166. П.1134-ПОТ от 19.05.26. Собств.: Назаркулов С.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 705 440,00 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:686; Зем.уч., общ.пл. 617 +/-17 кв.м., к/н: 50:05:0130116:669. Адрес: МО, Сергиево-Посадский г.о., д. Редриковы Горы, д. 58. П.1147-ПОТ от 22.05.26. Собств.: Гордеева О.Б. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 316 909,24 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.