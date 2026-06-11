ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 26 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –26.06.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –11.06.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 92.1 кв.м., к/н: 50:11:0010101:1174; Зем. уч., общ. пл. 397+/-7 кв.м., к/н: 50:11:0010101:86, адрес: МО, р-н Красногорский, г. Красногорск, СНТ Садовод-САД-3, уч. 297. П.1200-ПТ от 28.05.26. Собств.: Осипов Д.М. Взыск: Хисамов Н.Г. Цена: 4 000 000,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 39 500+/-70 кв.м., к/н: 50:27:0020806:3482, адрес: МО, г.о. Подольск, д. Бережки. П.1154-ПТ от 06.05.26. Собств.: Болдырев А.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 84 000 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 31,2 кв.м., к/н: 50:13:0000000:34149, адрес: МО, г. Пушкино, ш. Акуловское, д. 37, кв. 18. П.1219-ПТ от 04.06.26. Собств.: Малышева С.В. Взыск: ООО ИАЭ-1. Цена: 3 844 000,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 46,8 кв.м., к/н: 50:62:0010114:259, адрес: МО, г. Бронницы, ул. Советская, д. 117, кв. 56. П.1209-ПТ от 04.06.26. Собств.: Авдонина С.К. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 591 200,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 700+/-9 кв.м., к/н: 50:32:0030225:9985, адрес: МО, г. о. Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.1206-ПТ от 04.06.26. Собств.: Чугунова Д.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 352 000,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 44,3 кв.м., к/н: 50:46:0000000:24952, адрес: МО, г. о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Сталеваров, д.8 кв.39. П.1190-ПТ от 28.05.26. Собств.: Варава Н.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 486 410,40р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:22:0060703:5224, адрес: МО, Люберецкий р-н, дп. Красково, ул. Школьная, д. 11, кв. 10. П.1163-ПТ от 19.05.26. Собств.: Алексеева А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 939 325,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 98,2 кв.м., к/н: 50:22:0050203:9592, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Южный, д.9, кв.209. П.1169-ПТ от 19.05.26. Собств.: Аскеров Т.В. Оглы. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 10 601 021,84р.

3. Кв-ра, общ. пл. 32,7 кв.м., к/н: 50:20:0000000:231036, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д.80, кв.69. П.1164-ПТ от 19.05.26. Собств.: Корниенко Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 638 485,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –11.06.2026г.

Дата окончания приема заявок –24.06.2026г.

Дата, время проведения торгов –26.06.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 55,8 кв.м., к/н: 50:52:0000000:13375, адрес: МО, г. о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 27, кв. 28. П.1199-ПТ от 28.05.26. Собств.: Носкова О.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 481 600,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 860+/-21 кв.м., к/н: 50:38:0060122:612, адрес: МО, Зарайский р-н, вблизи д. Ратькино. П.1211-ПТ от 04.06.26. Собств.: Шагабудинов А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 236 800,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 849+/-10 кв.м., к/н: 50:39:0050514:330; жил. дом, общ. пл. 557 кв.м., к/н: 50:39:0050514:334, адрес: МО, р.п. Серебряные Пруды, ул. Механизаторов, д.7. П.1156-ПТ от 19.05.26. Собств.: Калмыков И.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 18 593 920,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.