ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –09.07.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –23.06.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 44,1 кв.м., к/н: 50:15:0020103:1726, адрес: МО, г.о. Балашиха, мкр. Никольско- Архангельский, ш. Энтузиастов, вл. 2, стр. 286, кв. 131. П.1214-ПТ от 04.06.26. Собств.: Боровиков И.Н. Взыск: ООО Этаж Реал-Эстейт. Цена: 4 262 314,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 68,6 кв.м., к/н: 50:64:0000000:13263, адрес: МО, г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 18, кв. 207. П.1222-ПТ от 10.06.26. Собств.: Уртенов Б.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 325 764,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 53,1 кв.м., к/н: 50:22:0040602:3653, адрес: МО, г.о. Люберцы, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Крымская, д. 8, кв. 563. П.1231-ПТ от 10.06.26. Собств.: Гуцаленко А.Г., Гуцаленко А.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 400 000,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 64,9 кв.м., к/н: 50:22:0050201:1686, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Парковый, д.1, корп.2, кв.19. П.1241-ПТ от 18.06.26. Собств.: Абасов И.Э. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 8 883 512,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 82,2 кв.м., к/н: 50:49:0010109:1329, адрес: МО, г. Звенигород, ул. Макарова, д.19, корп.1, кв.56. П.1220-ПТ от 10.06.26. Собств.: Худяков А.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 10 088 000,00р.

6. Помещ., общ. пл. 97.7 кв.м., к/н: 50:20:0020408:435, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Овражная, стр. 47А, пом. 372. П.1226-ПТ от 10.06.26. Собств.: Джамалудинов А.Г. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 10 800 000,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 68.5 кв.м., к/н: 50:20:0020410:354, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 9, кв. 227. П.1239-ПТ от 18.06.26. Собств.: Масалида Я.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 9 901 600,00р.

8. Зем. уч., общ. пл. 800+/-20 кв.м., к/н: 50:20:0041915:212; здание, общ. пл. 332 кв.м., к/н: 50:20:0041915:574, адрес: МО, г.о. Одинцовский, с. Жаворонки, ул. Тихая, стр./уч. 18. П.1247-ПТ от 18.06.26. Собств.: Маляров И.В. Взыск: Мозер К.Х. Цена: 26 992 000,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 85,1 кв.м., к/н: 50:23:0000000:152814, адрес: МО, Раменский р-он, г/п Раменское, г. Раменское, ул. Крымская, д. 4, кв. 324. П.1223-ПТ от 10.06.26. Собств.: Схулухия З.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 10 254 400,00р.

10. Зем. уч., общ. пл. 670+/-18 кв.м., к/н: 50:23:0040225:420; жил. дом, общ. пл. 133 кв.м., к/н: 50:23:0040225:1509, адрес: МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, с. Кривцы. П.1230-ПТ от 10.06.26. Собств.: Сереков В.И., Майорский А.А. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 4 944 000,00р.

11. Зем. уч., общ. пл. 650+/-9 кв.м., к/н: 50:31:0050201:488, адрес: МО, г. Чехов. д. Дубровка. П.1237-ПТ от 18.06.26. Собств.: Бондарев Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 365 600,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 78,3 кв.м., к/н: 50:04:0200403:1217; Зем. уч., общ. пл. 817+/-20 кв.м., к/н: 50:04:0200403:583, адрес: МО, Дмитровский р-н, с/п Синьковское, д. Пешково, тер. объединения Оболенское, д.271. П.1202-ПТ от 28.05.26. Собственник: Кечакмадзе Е.Б. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 460 800,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 69,2 кв.м., к/н: 50:22:0060703:12586, адрес: МО, г. о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Карла Маркса, д. 63, кв. 55. П.1191-ПТ от 28.05.26. Собственник: Улаева П.Н. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 073 760,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 65,5 кв.м., к/н: 50:22:0000000:102060, адрес: МО, г. Котельники, пр-д 2-й Покровский, д. 4, корп. 1, кв. 287. П.1201-ПТ от 28.05.26. Собственник: Монолова Н.Ж. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 924 307,24р.

4. Жил. дом, общ. пл. 136,6 кв.м., к/н: 50:05:0120145:843; Зем. уч., общ. пл. 431+/-7 кв.м., к/н: 50:05:0120145:184, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с\о Наугольновский, с\т Дружба, уч. 30. П.1173-ПТ от 25.05.26. Собственник: Митрофанов В.М. Взыск: Николаев А.В. Цена: 6 528 000,00р

5. Кв-ра, общ. пл. 40 кв.м., к/н: 50:05:0000000:32605, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, проезд Хотьковский, д. 38, кв. 14. П.1184-ПТ от 25.05.26. Собственник: Пасечник Н.П. Взыск: ООО ПКО Национальная Фабрика Ипотеки. Цена: 3 437 400,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 1000+/-11 кв.м., к/н: 50:33:0010325:735, Жил. дом, общ. пл. 123,1 кв.м., к/н: 50:33:0010325:1824, адрес: МО, г.о. Ступино, с. Мышенское, тер. ТСН Мышенское, ул. Ясная, д. 2Б. П.1167-ПТ от 19.05.26. Собств.: Никитенко М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 469 240,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:09:0080202:636, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. 2-я Володарская, д.5, кв.36. П.1097-ПТ от 15.04.26. Собственник: Барс Р.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 997 440,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 34.4 кв.м., к/н: 50:46:0050101:4174, адрес: МО, г.о. Электросталь, ул. Западная, д. 10а, кв. 78. П.1175-ПТ от 25.05.26. Собственник: Мачнев М.А. Взыск: ООО СФО МЕРКУРИЙ. Цена: 2 843 080,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 43.6 кв.м., к/н: 50:46:0020102:182, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Расковой, д.8, кв.22. П.1178-ПТ от 25.05.26. Собственник: Комитет. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 217 480,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 36.1 кв.м., к/н: 50:25:0110214:171, адрес: МО, м.о. Шатура, п. Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13, кв. 1. П.1182-ПТ от 25.05.26. Собств.: Логвиновских И.Т. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 1 344 700,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –23.06.2026г.

Дата окончания приема заявок –07.07.2026г.

Дата, время проведения торгов –09.07.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 60.7 кв.м., к/н: 50:08:0060170:243, адрес: МО, м.о. Истра, д. Давыдовское, ул. Истринская, д. 4, кв. 42. П.1212-ПТ от 04.06.26. Собств.: ООО Строительная техника и машины. Взыск: Лукьянчиков Е.Н. Цена: 4 088 607,53р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1312+/-13 кв.м., к/н: 50:34:0050417:82, строящийся жил. дом, адрес: МО, г.о. Коломна, с. Непецино, ул. Васильковая, з/у 12. П.1229-ПТ от 10.06.26. Собств.: Чернышева Н.С. Взыск: АО Банк ДОМ.РФ. Цена: 7 816 000,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1000+/-22 кв.м., к/н: 50:36:0020216:8, адрес: МО, г.о. Коломна, д. Якшино, тер. кад-го кв-ла 50-36-0020216, з/у 1. П.1236-ПТ от 18.06.26. Собств.: Асадов М.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 202 400,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:06:0050605:1035, адрес: МО, Шаховской р-н. П.1100-ПТ от 15.04.26. Собств.: Ковин Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 176 800,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 800+/-6 кв.м., к/н: 50:06:0020404:158, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Раменское, у д. Харитоново, северная часть кадастр. квартала № 50:06:0020404. П.1157-ПТ от 19.05.26. Собств.: Акопян Т.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 110 840,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.