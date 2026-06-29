ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 13 и 31 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Повторные. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Земельный учаток, по адресу: Московская область, Шаховской район, с/пос Степаньковское, к/н 50:06:0050605:375, общей пл. 1220 +/-17 кв.м, собств.: Алиев Руфат Вахид оглы, П. 1045-САБ, цена: 214 200,00 руб.

2. Земельный участок площадью 1000 +/-22 кв.м, с кадастровым номером 50:06:0020402:4 79, расположенный по адресу: МО, Шаховской р-н, с/п Раменское, д. Харитоново, собств.: Фролов Павел Геннадиевич, П. 1070-САБ, цена: 179 520,00 руб.

3. Помещение общ. пл. 187,5 кв.м., с к/н 50:11:0020206:818, расположенное по адресу: МО, г. Красногорск, пгт. Сабурово, ул. Лесная, 36, кв.4 , собств.: Ломинский Кирилл Александрович, П.1085-САБ, цена: 17 867 000,00руб.

4. Земельный участок к/н 50:05:00201119:246, расположенный по адресу: МО, Сергиево-Посадский район, с.о. Шабурновский в районе, д. Садовниково, собств.: Самойлов Александр Андреевич, П. 1092-САБ, цена: 314 840,00 руб.

5. Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0160406:998, по адресу: Московская область, Дмитровский район, общ. пл. 637 +/-9 кв.м., собств.: Колесникова Галина Михайловна, П.1101-САБ, цена: 994 840,00руб.

6. Земельный участок с к/н 50:04:0140103:78, площадью 1100 +/- 13 кв.м, по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Куликовское, д. Пантелеево; Объект незавершенного строительства, степень готовности 60%, с к/н 50:04:0140103:669, пл. 83.3 кв.м., по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Куликовское, д. Пантелеево, собств.: Хасаймурзаев Ибрагимхалил Бегиевич, П. 1110-САБ, цена: 518 364,68 руб.

7. Помещение, площадью 21.00 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Можайск, ул. Восточная, ГПК «Кирпичник», ряд. 1, бокс 39, к/н 50:18:0010301:2807, собств.: Мутин Олег Евгеньевич, П. 1134-САБ, цена: 198 900,00руб.

8. Помещение нежилое (гаражный бокс) №78, по адресу: Московская обл., г.о. Люберцы, рп. Томилино, ГСК-4, бокс №78, площадь 27,7 кв.м., к/н 50:22:0040112:759, собств.: Момот Раиса Степановна, П. 1139-САБ, цена: 1 105 000, 00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.06.2026

Дата окончания приема заявок – 09.07.2026

Дата, время проведения торгов –13.07.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 1-6-ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 7-8 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ. торги. Задаток 2% от нач. цены:

9. Жилой дом, к/н 50:23:0000000:19516, площадь 181.1 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-н, р.п. Быково, ул. Чкалова, уч. 5a, Земельный участок, к/н 50:23:0080307:12, площадь 1 200 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-н, р.п. Быково, ул. Чкалова, уч. 5a, собств.: Пантелеев Макар Львович, П.1133-САБ, цена: 16 980 000 руб.

10. Земельный участок площадью 699.00 +/- 19 кв.м., по адресу: Московская обл., р-н Раменский, с.п. Ульянинское, д. Першино, к/н 50:23:0050563:2738, собств.: Манагадзе Арчил Тариелович, П.1141-САБ, цена: 306 400 руб.

11. Квартира, расположенная по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 11, кв. 39, к/н 50:10:0010209:3599, общ. пл. 54,3 кв.м., собств.: Гуськовой Ольге Александровне, П.1158-САБ, цена: 6 950 400 руб.

12. Квартира общей площадью 42.5 кв.м., расположенная: по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 49/12, кв. 10, к/н 50:45:0040320:301, собств.: Набиулин Андрей Сергеевич, П.1163-САБ, цена: 4 272 000, 00 руб.

13. Земельный участок 807.00 кв.м., к/н 50:20:0020321:829; Здание (жилой дом) 202.90 кв.м.,к/н 50:20:0020321:3005, расположенные по адресу: Московская область, г.o. Одинцовский, г. Одинцово, г-к Военный, д. 11, собств.: Тимофеевский Никита Алексеевич, П.1165-САБ, цена: 33 029 331,20 руб.

14. Квартира по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 6, корп. 4, кв. 52, кад. номер: 50:42:0000000:35225, пл. 57,7 кв.м., собств.: Камилов Камил Валех Оглы, П.1168-САБ, цена: 9 765 600 руб.

15. Квартира, пл. 50 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г.о. Пушкинский, пос. Софрино,ул. Заводская, д. 2а, кв. 10, кадастровый номер 50:13:0020208:955, собств.: Алиев Александр Лятифович, П.1170-САБ, цена: 2 417 502,50 руб.

16. Земельный участок, площадью 1000 +/- 22 кв. м, с кадастровым номером 50:06:0070506:953, по адресу: Московская область, Шаховской район, деревня Кобылино, собств.: Засеев Урузмаг Викторович, П.1172-САБ, цена: 229 600,00 руб.

17. Квартира, общ. пл. 68.2 кв.м., по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Павлино, д. 5, кв. 112, кадастровый номер 50:50:0000000:15980, собств.: Погорецкий Василий Анатольевич, П.1173-САБ, цена: 5 432 000,00 руб.

18. Квартира, по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 292, кв. 9, к/н 50:22:0010301:778, пл. 32 кв.м., собств.: Зиннатуллин Булат Наилевич, П.1177-САБ, цена: 3 917 600,00 руб.

19. Земельный участок, к/н 50:18:0040101:452, адрес: Московская область, Можайский район, общ. пл. 951 +/-1 кв.м, собств.: Рагимов Сеймур Чингиз оглы, П.1178-САБ, цена: 248 000,00 руб.

20. Жилой дом, к/н 50:05:0130116:652, пл. 74.2 кв.м., и земельный участок, к/н 50:05:0130116:120, пл. 1098 +/-23 кв.м., расположенные по адресу: Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы Горы, д. 157, собств.: Маляревская Светлана Петровна, П.1179-САБ, цена: 460 408,80 руб.

21. Квартира, площадью 62,9 кв.м., по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Давыдово, мкр 2-й, д. 17б, кв. 61, к/н 50:24:0040701:1908, собств.: Фролов Владимир Анатольевич, Фролова Нина Андреевна, Фролов Анатолий Викторович, П.1180-САБ, цена: 2 295 000,00 руб.

22. Квартира, по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский г/o, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 18, кв. 11, к/н 50:24:0000000:40122, общ. пл. 42.1 кв.м., собств.: Администрация городского округа Орехово-Зуево Московской области, П. 1182-САБ, цена: 1 440 000,00 руб.

23. Квартира по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, г.п. Красково, д. Мотяково, д. 65, кор. 44, кв. 4, общ. пл. 24.2 кв.м., к/н 50:22:0060416:2291, собств.: Дубкова Наталья Николаевна, П.1184-САБ, цена: 2 995 000,00 руб.

24. Квартира, общ. пл. 61 кв.м., по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 16, кв. 37, к/н 50:05:0000000:23340, собств.: Григорьев Юрий Романович, П. 1185-САБ ,цена: 5 021 600,00 руб.

25. Квартира, общ. пл. 75,2 кв. м., к/н 50:34:0000000:11402, расположенная по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Чкалова, д. 10, кв. 2, собств.: Ганичев Игорь Николаевич, Ганичева Марина Александровна, П.1187-САБ, цена: 4 432 000,00 руб.

26. Земельный участок по адресу: Московская обл., Можайский район, кадастровый номер: 50:18:0050116:425, пл. 989 +/- 09 кв.м., собств.: Григо Дмитрий Константинович, П.1188-САБ, цена: 339 300,00 руб.

27. Квартира, по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 4, кв. 957, к/н 50:22:0010110:4014, пл. 96.2 кв.м., собств.: Бондарев Павел Владимирович, П.1193-САБ, цена: 12 056 000,00 руб.

28. Квартира, по адресу: Московская область, м.o. Чехов, д. Алексеевка, тер. Чехов-7, ул. Победы, д. 8, кв. 28, к/н 50:31:0020101:3881, общ. пл. 53.9 кв.м., собств.: Канайкин Николай Геннадьевич, П. 1196-САБ, цена: 3 016 800,00 руб.

29. Земельный участок, общая пл. 800 +/- 20 кв.м., адрес: Московская область, г.о. Коломна, г. Озеры, д. Якшино, з/у 26, кад. номер: 50:36:0020216:33,собств.: Гааг Артур Викторович., П. 1198-САБ, цена: 157 600,00 руб.

30. Квартира, пл. 29.4 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл г. Балашиха, ул. Терешковой, д. 13, кв. 28, кадастровый номер 50:15:0010105:389, собств.: Холомьева Ирина Владимировна, П.1202-САБ, цена: 3 292 964,80 руб.

31. Индивидуальный жилой дом с к/н 50:31:0010301:3729, пл.92,5 кв.м. и земельный участок с к/н 50:31:0010301:2172, пл. 999+/-22 кв.м., расположенные по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Филипповское, тер. «Филипповское СХ2», д. 763, собств.: Дикарев Сергей Дмитриевич, П.1204-САБ, цена: 6 000 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.06.2026

Дата окончания приема заявок – 09.07.2026

Дата, время проведения торгов –13.07.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: Позиции №9-31 ЭТП https://auction.msk.ru/

Арест. недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

32. Помещение, общ. пл. 237,6 кв.м, по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, дом 1, пом. 15, кадастровый номер 50:22:0010204:6778, собств.: ООО «Челси», П. 1183-САБ, цена: 7 827 000,00 руб.

33. Квартира (жилое помещение) по адресу: Московская обл., г. Лобня, ул. Текстильная, д. 16, кв. 126, к/н 50:41:0030310:1293, общ. пл. 32.2 кв.м., собств: Федотова Ольга Владимировна, П. 1192-САБ, цена: 4 680 000,00 руб.

34. Гараж площадью 39.2 кв.м., к/н 50:59:0010303:813, по адресу: Московская область, г. Протвино, район Гаражного проезда, ГПК «Вираж», бокс №141, собств.: Сидельников Виктор Викторович, П. 1195-САБ, цена: 1 008 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –29.06.2026

Дата окончания приема заявок –29.07.2026

Дата, время проведения торгов – 31.07.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 32-33 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 34 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru