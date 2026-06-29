ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 14.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.06.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:15:0040302:1192, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 10, кв. 286. П.1176-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Зукуров И.Т. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 997 972,80 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 106 кв.м., к/н: 50:22:0000000:115494, адрес: МО, г. Котельники, ул. Строителей, д. 5, кв. 874. П.1182-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Назарян А.Ф. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 16 432 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 37,6 кв.м., к/н: 50:47:0010902:524, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 2Г, кв. 43. П.1186-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Ефимук О.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 251 200,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 629 кв.м., к/н: 50:13:0040338:5878, адрес: МО, Пушкинский р-н. П.1185-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Матюшкина М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 548 000,00 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 178,9 кв.м., к/н: 50:13:0020228:619; Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:13:0020228:3. Адрес: МО, р-н Пушкинский, п. Софрино (43 км) с/т «Эскулап», уч. 60. П.1187-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Меришанова В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 196 800,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 34,1 кв.м., к/н: 50:65:0040502:61, адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь, д. 1, кв. 45. П.1188-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Елагина Ю.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 526 509,60 р.

7. Жил. дом, общ.пл. 72 кв.м., к/н: 50:13:0010333:3753; Зем.уч., общ.пл. 613 +/-17 кв.м., к/н: 50:13:0010333:3138. Адрес: МО, г.о. Пушкинский, д. Балабаново, тер. Пушкино Лайф, ул. Медная, д. 25. П.1189-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Гаврилушкин Д.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 763 200,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 53,3 кв.м., к/н: 50:05:0000000:26074, адрес: МО, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 253а, кв. 66. П.1179-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Бессонова Ю.С. Взыск: КПК «Фонд ипотеч. кредит.». Цена: 5 940 000,00 р.

9. Зем.уч., общ.пл. 800 кв.м., к/н: 50:09:0060433:228, с располож. на нем строен. – жил. домом и баней, адрес: МО, р-н Солнечногорский, с/пос. Луневское, в р-не д. Жилино. П.1167-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Носов Р.Г. Взыск: Смирнов О.В. Цена: 9 288 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-5 кв.м., к/н: 50:06:0020402:611; Жил. дом, общ.пл. 22,2 кв.м., к/н: 50:06:0020402:1181. Адрес: МО, Шаховской р-он, с/пос. Раменское, д. Харитоново, д. 1. П.1110-ТАИ от 19.05.26. Собств.: Рыбин Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 146 200,68 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 41,6 кв.м., к/н: 50:52:0010321:2466, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 12, кв. 48. П.1081-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Гончарова Е.Б. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 743 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 31 кв.м., к/н: 50:22:0010105:14693, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 24, кв. 184. П.1136-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Макеров А.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 402 563,10 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 171,5 кв.м., к/н: 50:23:0020285:373; Зем.уч., общ.пл. 1200 кв.м., к/н: 50:23:0020285:130. Адрес: МО, м.о. Раменский, с. Загорново, тер. ДНП Ясное, ул. Ясная, д. 112. П.1141-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Администрация Раменского ГО МО. Взыск: ООО УК «Байкал». Цена: 4 447 671,75 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 86,5 кв.м., к/н: 50:14:0020330:826, адрес: МО, г.о. Щелково, пос. Клюквенный, д. 18, кв. 59. П.1128-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Сагитов А.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 362 040,20 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:14:0000000:41733, адрес: МО, г.о. Щелково, пгт. Фряново, ул. Победы, д. 5, кв. 19. П.1135-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Скороход П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 418 516,55 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 36,3 кв.м., к/н: 50:46:0060428:804, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 47б, кв. 86. П.1125-ТАИ от 22.05.26. Собств.: Сергин Д.С. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 239 520,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.06.2026 г.

Дата окончания приема заявок –10.07.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 14.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 78,1 кв.м., к/н: 50:18:0080111:1902; Зем.уч., общ.пл. 795 +/- 20 кв.м., к/н: 50:18:0080111:1720. Адрес: МО, м.о. Можайский, д. Сергово, кв-л 0080111-1, д. 67. П.1169-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Елсуков А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 404 300,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 2/3 доли в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:41:0000000:25499, адрес: МО, г. Лобня, ул. 9 Квартал, д. 12, кв. 43. П.1132-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Яценко А.П. Взыск: Гурни А.М. Цена: 3 005 600,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 34,2 кв.м., к/н: 50:22:0060703:13624, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117 к. 1, кв. 121. П.1121-ТАИ от 22.05.26. Собств.: Губарева А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 318 680,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.