ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 2 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 02.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.06.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 63 кв.м., к/н: 50:24:0000000:28245, адрес: МО, г. о. Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 60, пом. 12. П.1154-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Горохова Н.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 372 465,60 р.

2. Жил. дом, общ. пл. 150 кв.м., к/н: 50:29:0000000:54012; Зем. уч., общ. пл. 1100 +/- 12 кв.м., к/н: 50:23:0000000:165404. Адрес: МО, м.о. Раменский, кв-л 50553, д. 165404. П.1148-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Иноземцев М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 465 600,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:48:0000000:17187, адрес: МО, г. Реутов, ул. Победы, д. 15, кв. 109. П.1162-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Утюгов А.Н. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 013 948,80 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 26,1 кв.м., к/н: 50:09:0070401:4030, адрес: МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Кутузовское, дер. Брехово, мкр. «Митино дальнее», д. 8, кв. 71. П.1151-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Огнев И.С., Огнев Л.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 060 000,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 33,5 кв.м., к/н: 50:22:0040602:7289, адрес: МО, г.о. Люберцы, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д. 8/1, кв. 334. П.1163-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Астафьева Ю.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 176 000,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 25,5 кв.м., к/н: 50:22:0000000:106478, адрес: МО, г.о. Люберцы, д. Мотяково, д. 66 к. 3, кв. 1. П.1170-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Камышков С.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 500 000,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 62,8 кв.м., к/н: 50:12:0000000:33108, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 24 к. 2, кв. 73. П.1150-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Рей О.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 115 200,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 86,9 кв.м., к/н: 50:20:0070227:4875, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 15, кв. 30. П.1165-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Камкия А.П. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 12 548 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 50,8 кв.м., к/н: 50:29:0030104:2615, адрес: МО, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 7, кв. 67. П.1090-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Базарова Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 284 400,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 31,8 кв.м., к/н: 50:18:0050401:940, адрес: МО, Можайский р-н, с. Поречье, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1. П.1072-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Бабаханов Р.К. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 229 378,80 р.

3. Нежил. пом., общ. пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:20:0020408:654, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Овражная, стр. 47А, помещ. 115. П.1098-ТАИ от 19.05.26. Собств.: Васильева И.С. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 5 012 280,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:47:0021802:190, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Муранова, д. 33, кв. 47. П.1092-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Богачева Н.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 2 406 180,00 р.

5. Зем.уч., общ. пл. 1246 +/- 7,06 кв.м., к/н: 50:24:0060514:566, адрес: МО, р-н Орехово-Зуевский, д. Смолево (Новинское с/п), ул. Радужная, уч.9. П.1094-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Селедцов А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 785 746,80 р.

6. Жил. дом, общ. пл. 161,6 кв.м., к/н: 50:23:0030388:2472; Зем. уч., общ. пл. 1130 +/-12 кв.м., к/н: 50:23:0030388:1685. Адрес: МО, м.о. Раменский, тер. ЖК Кузнецовское подворье, ул. 3-я Березовая, д. 8. П.1101-ТАИ от 19.05.26. Собств.: Сороковой С.В. Взыск: Гуськов М.Н. Цена: 6 375 000,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 36,4 кв.м., к/н: 50:09:0070401:2409, адрес: МО, Солнечногорский р-н, сп. Кутузовское, д. Брехово, ул. Зеленая, д. 3, кв. 5. П.1104-ТАИ от 19.05.26. Собств.: Саттаров Р.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 205 495,00 р.

8. Помещ., общ. пл. 30,7 кв.м., к/н: 50:25:0000000:15750, адрес: МО, м.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 21/23, кв. 3. П.1057-ТАИ от 22.04.26. Собств.: Даньшина Е.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 401 593,56 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 32,1 кв.м., к/н: 50:09:0000000:136529, адрес: МО, р-н Клинский, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 26, кв. 29. П.1076-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Сергеева О.Ю. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 212 639,08 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:09:0000000:96895, адрес: МО, г. Клин, пр-зд Бородинский, д. 8, кв. 97. П.1078-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Джаббаров Р.К. Взыск: Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 758 513,50 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 34,4 кв.м., к/н: 50:22:0060101:573, адрес: МО, Люберецкий р-н, дп. Красково, д. Марусино, д. 77, корп. 15, кв. 30. П.1100-ТАИ от 19.05.26. Собств.: Мирзеханов К.В. Взыск: ООО «Национальная Фабрика Ипотеки». Цена: 3 950 120,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.06.2026 г.

Дата окончания приема заявок –29.06.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 02.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 681 +/-18 кв.м., к/н: 50:38:0060122:615, адрес: МО, р-н Зарайский. П.1143-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Асланян Р.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 142 400,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:126, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1146-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Кулиев Э.Г. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 208 000,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:112, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1153-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Гитинова А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 232 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.