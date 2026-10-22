Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали более 12,3 тыс. звонков из других регионов

С начала 2026 года операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали более 174 тыс. звонков, в том числе свыше 12,3 тыс. обращений из других регионов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Чаще всего будущие родители интересовались подарочным набором и родами по ОМС», — отметил он.

Кол-центр принимает звонки ежедневно с 08:00 до 20:00. Операторы рассказывают о системе родовспоможения Подмосковья, перечне необходимых документов для роддома, доступных выплатах. Также в регионе работает сайт «Стань мамой в Подмосковье.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.