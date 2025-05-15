Открытый смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья прошел в Мытищах

Открытый смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья прошел на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Это наше традиционное мероприятие, которое мы проводим для ребят с 2020 года. Видим, как растет интерес у молодежи к соревнованиям», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В мероприятии приняли участие 80 отрядов из 32 округов региона. Участникам нужно было продемонстрировать действие в составе отряда на месте и в движении, прохождение торжественным маршем с песней, выставление почетного караула на пост № 1, возложение венка к памятнику и знание строевого устава ВС РФ.

По итогам мероприятия победителем признали команду «Легион» из Домодедово. Второе место заняли команды «Звезда» из Ступино и «Казаки России» из Каширы. Третье — «Варяг» из Подольска, «Звезда» из Красногорска и «Военно-патриотический центр Воин» из Воскресенска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области доступно почти 30 мер соцподдержки для бойцов СВО и членов их семей.