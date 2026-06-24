Паспортный стол туристического маршрута «Золотое кольцо» заработал в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде начал работать паспортный стол туристического маршрута «Золотое кольцо», где можно получить туристический паспорт. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Паспорт «Золотого кольца» — это программа лояльности, в рамках которой можно посещать с бонусами и скидками многие культурные объекты городов маршрута.

До этого паспорт можно было купить только в Ярославле и Владимире. Теперь он стал доступен в Подмосковье — в музее «Арт-Макет» ЧУК «Сергиево-Посадский музейный комплекс».

В Сергиевом Посаде к программе лояльности подключились Музей советского детства, Музей брендов, истории и дизайна упаковки, Музей «Ретро-гараж», Музей «Арт-Макет», Экскурсии и мероприятия с фонарщиком «Фаролеро», Музей Богородской игрушки, Гостиница «Русский дворик», Санаторий «Буран».

Паспортный стол работает без выходных с 10:00 до 19:00. Паспорт изготавливается на месте. Подробная информация о программе доступна здесь.

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