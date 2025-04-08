Первые терминалы видеоконсультирования по вопросам коммунальных услуг заработали в Подмосковье

В Подмосковье начали работать первые терминалы видеоконсультирования по вопросам оказания коммунальных услуг. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, видеоинфоматы появились на Литейной улице, 31/5, в Подольске и в ТЦ «Вэйпарк» в Путилково в Красногорске.

С помощью устройств жители могут получить консультацию по видеосвязи, отсканировать и отправить документ, получить и распечатать квитанцию, оплатить счет и передать показания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году не менее половины собраний жильцов будут проводить в онлайн-формате.