Первые терминалы видеоконсультирования по вопросам коммунальных услуг заработали в Подмосковье
Видеоинфоматы по вопросам ЖКХ появились в двух округах Подмосковья
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье начали работать первые терминалы видеоконсультирования по вопросам оказания коммунальных услуг. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, видеоинфоматы появились на Литейной улице, 31/5, в Подольске и в ТЦ «Вэйпарк» в Путилково в Красногорске.
С помощью устройств жители могут получить консультацию по видеосвязи, отсканировать и отправить документ, получить и распечатать квитанцию, оплатить счет и передать показания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году не менее половины собраний жильцов будут проводить в онлайн-формате.