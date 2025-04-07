Андрей Воробьев: в 2025 году не менее половины собраний жильцов будут проводить в «цифре»

В Подмосковье в этом году планируется перевести в цифровой формат собрания собственников в половине жилого фонда. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Было много разных вызовов в части легитимного голосования, оперативной смены управляющей компании в случае, если она имеет замечания жильцов. Сейчас наша задача — познакомить жителей с удобным механизмом голосования. Мы договорились, что в этом году не менее половины собраний будем проводить в цифре», — сказал губернатор.

К проекту присоединились уже 1339 многоквартирных домов. Первоначальный перечень домов для пилотного проекта сформировали на основе ряда критериев. К примеру, учитывалось, поступали ли заявки на смену управляющей организации или жалобы на ее работу.

Принять участие в электронном голосовании можно с помощью системы ГИС ЖКХ, в мобильном приложении Госуслуги.Дом. Также можно передать бумажный бланк администратору собрания, который загрузит данные в систему. Если требуется помощь в установке и использовании приложений, можно обратиться в МФЦ.

Электронное голосование позволит исключить подделку протоколов. Также на основании электронного протокола собрания дом добавят в реестр лицензий УО в течение всего пяти рабочих дней. Уведомления о проведении собрания приходят на сайт госуслуг, электронную почту и в приложение Госуслуги.Дом. Кроме того, сообщения размещаются на информационных стендах, в общедомовых чатах и телеграм-каналах управляющих организаций.

Новые цифровые решения в регионе применяют и в рамках подготовки к отопительному сезону. В частности, планируется внедрить цифровой паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Это позволит решить проблему фальсификации бумажной документации, приемки МКД без устранения нарушений, изменения сроков выполнения работ и т. д. Принятие дома будет возможно только после подтверждения фактов устранения нарушений.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о ходе капитального ремонта в домах.