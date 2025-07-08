Питьевые фонтанчики установили в 34 парках Подмосковья

Питьевые фонтанчики появились на территориях 34 подмосковных парков. Они будут работать до окончания лета, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фонтанчики были установлены компанией «Барьер», которая занимается производством фильтров для очистки. Они оснащены трехступенчатой системой фильтрации воды.

В числе парков, где установили фонтанчики, — Центральный парк Победы в Долгопрудном, парк «Елочки» в Домодедово, парк «Взлет» в Домодедово, парк Мира в Коломне и Центральный городской парк Королева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как в области прошло федеральное голосование за объекты благоустройства.