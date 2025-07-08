Питьевые фонтанчики установили в 34 парках Подмосковья
В парках Подмосковья появились питьевые фонтанчики
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Питьевые фонтанчики появились на территориях 34 подмосковных парков. Они будут работать до окончания лета, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фонтанчики были установлены компанией «Барьер», которая занимается производством фильтров для очистки. Они оснащены трехступенчатой системой фильтрации воды.
В числе парков, где установили фонтанчики, — Центральный парк Победы в Долгопрудном, парк «Елочки» в Домодедово, парк «Взлет» в Домодедово, парк Мира в Коломне и Центральный городской парк Королева.
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