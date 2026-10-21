Пятисотый ребенок с начала года появился на свет в больнице Солнечногорска

В акушерском отделении Солнечногорской больницы с начала 2026 года родились 500 детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Ребенок появился на свет 16 октября. Это мальчик весом 3600 г и ростом 53 см. Его назвали Дмитрием.

«Эмоции непередаваемые, это ни с чем не сравнится, потому что это самый желанный ребенок. Роды прошли путем кесарева сечения, но я рада, что тут работают такие профессионалы, которые провели все быстро. Восстановление проходит хорошо. Всю беременность наблюдалась в женской консультации, наслышана о хороших врачах от знакомых, поэтому сомнений при выборе роддома не возникло, сюда еще вернусь», — рассказала мать новорожденного Светлана.

Заведующая отделением Анна Самко отметила, что к концу года планируется принять 700 детей. По ее словам, на протяжении двух лет в учреждении наблюдается рост рождаемости.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.