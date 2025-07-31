Пятый конкурс дворовых проектов запустили в Подмосковье

В Подмосковье дали старт пятому конкурсу дворовых проектов «Наш двор». Об условиях участия в нем рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего в Подмосковье насчитывается более 15 тыс. дворов. Цель конкурса — популяризовать деятельность активистов, которые следят за их состоянием, а также привлечь к ней остальных жителей.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 1 сентября зарегистрировать свою команду на сайте проекта, а также отправить заявку-презентацию о своем дворе и проведенном в нем массовом мероприятии. К заявке нужно прикрепить фотографии/видео и описание проекта.

Итоги конкурса подведут в сентябре в ДК в Балашихе. Призовой фонд конкурса в этом году составит 500 тыс. рублей плюс специальный приз в номинации «Народное признание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каковы преимущества перевода общих собраний собственников жилья в онлайн-формат.