По итогам рейдов в Подмосковье изъяли 55 автомобилей за незаконную транспортировку отходов

В Подмосковье за незаконную перевозку мусора выписали штрафы на ₽66,2 млн. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Ведомство проводит проверки соблюдения правил перевозки отходов с февраля 2026 года. Работа ведется совместно с администрациями округов, правоохранительными органами и Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По итогам проверок в регионе оформили более 5,1 тыс. материалов, составили 777 протоколов об административных правонарушениях, изъяли 55 транспортных средств, передали на ответственное хранение еще 16 автомобилей, вынесли почти 3,8 тыс. постановлений о привлечении нарушителей к ответственности, выписали штрафы ₽66,2 млн.

«Реализованный комплекс мер позволил защитить добросовестных операторов рынка, существенно сократить количество несанкционированных свалок, а также минимизировать экологический ущерб и защитить бюджет региона», — отметил руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации надзорной деятельности в регионе.