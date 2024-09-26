Победителя программы «Мама-предприниматель» определили в Московской области

В Подмосковье подвели итоги программы «Мама-предприниматель», победителем стала ландшафтный дизайнер и многодетная мама, которая представила проект готовых решений для озеленения Ирина Островская. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие прошло в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске.

«Программа «Мама-предприниматель» проводится в Подмосковье уже третий год и каждый раз получает самый высокий отклик. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок», —отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, победительнице полагается грант в размере 100 тысяч рублей. Она также сможет представить свой проект на федеральном этапе программы. Помимо этого, подмосковные проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой получили подарочные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей, которые можно будет потратить для продвижения от компании VK. Еще одна участница Мария Филимонова стала обладательницей сертификата на годовое членство в Союзе «Содействие женскому предпринимательству».

Отметим, что куратором программы является замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. В Подмосковье ее реализует областной центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.