Почти 1 тыс. участников СВО прошли реабилитацию в подмосковных центрах

Более 900 участников специальной военной операции прошли реабилитацию в подмосковных центрах, в том числе центре «Ясенки». Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Реабилитацию в «Ясенках» уже прошли 388 бойцов. Напомню, мы приняли закон, разрешающий одному из родственников бойца, имеющего I группу инвалидности, бесплатно находиться с ним в этом центре. Кроме того, всех бойцов, вне зависимости от группы инвалидности, бесплатно может сопровождать супруга», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что летом 2024 года новый центр реабилитации открылся на базе «Протэкс-центра» в Коломне, там оказывают помощь тем, кто нуждается в протезировании. Реабилитацию в нем прошли 475 военных. Помимо этого, участники СВО могут пройти бесплатную реабилитацию на базе Семейного центра имени Александра Ивановича Мещерякова в Сергиевом Посаде — это единственный в России центр для молодых инвалидов с нарушением зрения и слуха. Там реабилитацию прошли 43 военных.

Подать заявление на прохождение реабилитации можно через региональный портал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.