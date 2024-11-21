Губернатор Подмосковья навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников специальной военной операции, которые проходят лечение в филиале госпиталя имени А.А. Вишневского в Краснознаменске. Он также поблагодарил врачей, которые помогают военным восстановить здоровье.

“Хотел бы поблагодарить и начальника центрального госпиталя Александра Владимировича Есипова, и начальника Краснознаменского филиала Александра Викторовича Котко за то, что вам удалось собрать такую высококвалифицированную команду специалистов. Мы сейчас разговаривали с ребятами, все они отзываются с огромной благодарностью и о медсестрах, и о врачах. Знаю, что скоро у вас откроется еще один корпус, который очень важен, он будет оснащен современным оборудованием. Но самое главное, конечно же, это врачи», - сказал губернатор.

Так, например, среди пациентов медучреждения оказались старший прапорщик из Таманской дивизии Сергей, получивший ранение, когда вражеский дрон залетел в машину, где он был, а также сержант Александр из Шатуры. Он подорвался на мине, когда выполнял боевое задание. Помимо этого, в госпитале восстанавливаются и военные из других регионов России. Один из них - Дмитрий из Санкт-Петербурга.

«Когда в августе враг прорвался на территорию Курской области, нас перебросили на этот участок. В одном из боев получил ранение - сначала мне там сделали первичную операцию, а уже здесь вторую. Сейчас у меня уже все нормально, иду на поправку», - рассказал он.

Кроме того, плановое лечение здесь проходит ветеран Великой Отечественной войны Михаил Красов, которому недавно исполнилось 100 лет. Андрей Воробьев поздравил его с прошедшим юбилеем и пожелал крепкого здоровья.

Филиал госпиталя реконструировали в Подмосковье в прошлом году, каждый год здесь лечатся более шести тысяч пациентов. В его составе находятся восемь клинических отделений, а также параклинические отделения. При госпитале действует поликлиника на 500 посещений в смену.

В 2023 году здесь начали возводить новый корпус, рассчитанный на 100 коек. Там разместят кабинет МРТ, кожно-венерологическое, лабораторное, неврологическое, пульмонологическое и гастроэнтерологическое отделения. Работы завершат в июне 2025 года.

«Хотелось бы выразить благодарность губернатору, потому что наш госпиталь заметно преобразился», - сказала врач кожно-венерологического отделения Олеся Киселева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.