Почти 10 тыс. человек увидели выступления команды по мотофристайлу в Королеве и Можайске

Порядка 8,3 тыс. человек посетили выступления команды мотофристайла FMX13, которые прошли в минувшие выходные, 24 и 25 мая, в Королеве и Можайске. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, 4,8 тыс. человек увидели трюки команды под руководством Алексея Колесникова, которые она исполнила в Королеве на площади перед ЦДК им. М. И. Калинина. Еще 3,5 тыс. зрителей пришли за этим на Губернаторскую площадь Можайска. Им показали акробатические трюки на мотоциклах и сальто на багги. В перерывах между номерами перед публикой выступал чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

Следующие выступления спортсменов состоятся в Мытищах (12 июня) и в Дмитрове (14 июня).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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