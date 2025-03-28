Почти 10 тыс. камер системы «Безопасный регион» будут выявлять безнадзорных животных в Подмосковье

Более 9,7 тыс. камер системы «Безопасный регион» в Подмосковье подключили к ИИ-проекту по выявлению безнадзорных животных. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За время работы нейроконтролер уже помог выявить 295 случаев бездомных животных и снизил количество обращений и жалоб по данной теме на 20%», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, ИИ-технологии оперативно подключают прежде всего в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему. Они позволяют в автоматическом режиме распознавать безнадзорных животных и передавать данные сотрудникам профильного ведомства для дальнейшей проверки. Министр уточнила, что точность определения собак достигает 96%.

Разработкой ИИ-решения занимается ИТ-компания «МАКСИМУМ», проект запустили совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.