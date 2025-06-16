Почти 10 тыс. посетителей собрали концерты фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье

Порядка 8,5 тыс. человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством заслуженного артиста РФ Егора Дружинина, которые прошли в Подмосковье в воскресенье, 15 июня. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, 2,5 тыс. посетителей собрал концерт в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино, 3,5 тыс. — в парке «Пехорка» в Балашихе, 2,5 тыс. — в Центральном парке Реутова. В финал отборочных мероприятий прошли студия современного танца «Палитра» (Пушкинский округ), Амалия Латыпова (танцевальный коллектив Lans Dance Company), студия танцев SKILL UP ART OF MOTION, студия танца «АртиДенс» (команда HOMIES) (Балашиха), Кристина Рыжова (школа танцев L.DANCE), центр танцевальной культуры «Pro-движение» (Реутов). Для гостей подготовили выступления популярных танцоров, победителей и участников проектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. В состав жюри вошли Егор Дружинин и Алексей Карпенко, программу вела телеведущая Юлия Костюшкина.

Напомним, что фестиваль будет проходить до 29 июня, в сентябре он завершится гала-концертом. Узнать подробности можно на сайте городтанцует.рф. Отметим, что мероприятие организовали при поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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