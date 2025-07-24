Почти 2 тыс. участников СВО и членов семей погибших бойцов получили выплаты взамен участка в Подмосковье
В Подмосковье с января выплаты вместо участка получили 1,8 тыс. бойцов СВО
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В Подмосковье с начала текущего года выплаты в размере 500 тыс. руб. взамен земельного участка получили более 1,8 тыс. участников СВО и членов семей погибших бойцов. Об этом сообщили в Московской областной думе.
«Важно обеспечить равные права всем участникам СВО и их семьям. С начала года выплаты получили более 1,8 тыс. жителей региона», — сказал председатель парламента Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что такую выплату могут получить участники СВО, получившие звание Героя РФ или государственные ордена за участие в СВО и имеющие статус ветерана боевых действий. Также на поддержку могут рассчитывать члены семей погибших бойцов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре «Ясенки».