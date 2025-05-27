Губернатор Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре «Ясенки» в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников специальной военной операции в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», который расположен рядом с Подольском, а также проверил работу нового бассейна.

«Спасибо, что вы эту тему подняли. Абсолютно согласен, что ребятам он необходим», — сказал Андрей Воробьев в беседе с участником СВО из Донецка Сергеем Колосовым, который был одним из инициаторов появления здесь бассейна.

В центре военные проходят восстановление, а также получают помощь с оформлением мер соцподдержки, трудоустройством. Колосов поблагодарил губернатора за бассейн. По его словам, он позволяет дополнительно работать над координацией движений и укреплением мышц. Он имеет три дорожки, оснащен подъемниками. За счет области были закуплены вело- и акватренажеры, шагательный акватренажер, электронная водная беговая дорожка, брусья для бассейна. Каждый день здесь будут заниматься порядка 100 человек.

Директор Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаил Маслов отметил, что бассейном смогут пользоваться все получатели социальных услуг.

В Подмосковье учреждению помогают с приобретением самого современного реабилитационного оборудования. Так, например, там появилась система для декомпрессии позвоночника, беговые дорожки с подвесом, барокамера и не только. Воробьев подчеркнул важность того, чтобы в центре могли оказывать самую профессиональную помощь. Он поблагодарил врачей и директора центра за их работу.

В «Ясенках» работают 77 специалистов, включая врачей по реабилитации, невролога, травматолога, психотерапевта и так далее. Коллективу центра объявлена Благодарность губернатора, инструктору-методисту по ЛФК Павлу Клемяшову Воробьев вручил Почетную грамоту.

В учреждении военные могут находиться рядом с близкими, здесь также открыт бесплатный пункт проката средств реабилитации для участников СВО. С сентября 2024 года на его базе проводится работа по психотерапии участников СВО под руководством профессора, главного внештатного врача-психиатра Министерства здравоохранения РФ Зураба Кекелидзе. Кроме того, там работает отделение ДОСААФ, где учат вождению на автомобилях с ручным управлением.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».