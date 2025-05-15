Почти 200 специалистов устроились на работу в подмосковные больницы по программе «Приведи друга»

С начала 2025 года на работу в подмосковные больницы по программе «Приведи друга» устроились 170 медработников, включая 58 врачей и 112 специалистов со средним медицинским образованием, за привлечение сотрудников медработник может получить премию в размере до 128 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье для поддержки врачей действуют различные меры социальной поддержки. Это позволяет поддержать медработников, которые уже работают в наших больницах, а также привлечь новые кадры», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что размер премии будет варьироваться в зависимости от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника. Ее выплатят в два этапа — при трудоустройстве и после трех месяцев работы.

Узнать подробнее об этой и других мерах поддержки медработников можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.