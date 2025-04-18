Почти 29 тыс. жителей Подмосковья стали донорами крови с начала 2025 года

В Подмосковье с начала текущего года донорами крови стали более 28,7 тыс. жителей. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Из них впервые вступили в ряды более 4 тыс. Если подводить итоги за прошлый год — из порядка 58,5 тыс. доноров впервые сдали кровь около 19 тыс. человек», — рассказал он.

В области проживают свыше 27,6 тыс. человек, которые награждены нагрудным знаком «Почетный донор России». При этом 58 человек получили это почетное звание за первые три месяца 2025 года.

Сдать кровь можно в основном учреждении областного Центра крови, в его четырех структурных подразделениях «Воскресенск», «Орехово-Зуево», «Подольск», «Щелково», а также в 24 медучреждениях. Помимо этого, в регионе проводятся выездные донорские акции. Корпоративное донорство поддерживают 79 предприятий и 28 образовательных учреждений области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается сфера здравоохранения.