Почти 300 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Подвиг. Победа. Память»

Более 250 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Подвиг. Победа. Память», приуроченное к празднованию 80-летия со дня Великой Победы, которое прошло 9 мая в 100 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили акции «Вальс Победы» и «Георгиевская лента», кинопоказы военно-патриотических фильмов, лектории «Уроки истории в парке» и не только. В 29 парках работали 32 уличные выставки, посвященные местным жителям — героям Великой Отечественной войны, специальной военной операции и участникам Парада Победы 1945 года.

Так, например, в парке «Сестрорецкий» в Клину организовали прямую трансляцию парада военной техники и авиации на Красной площади, акции «Вальс Победы» и «Сад памяти», фотозону «Белые журавли» и тематические интерактивные площадки.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.