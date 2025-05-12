Почти 300 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Подвиг. Победа. Память»
Почти 300 тыс. человек отметили 80-летие Великой Победы в парках Подмосковья
Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]
Более 250 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Подвиг. Победа. Память», приуроченное к празднованию 80-летия со дня Великой Победы, которое прошло 9 мая в 100 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для посетителей подготовили акции «Вальс Победы» и «Георгиевская лента», кинопоказы военно-патриотических фильмов, лектории «Уроки истории в парке» и не только. В 29 парках работали 32 уличные выставки, посвященные местным жителям — героям Великой Отечественной войны, специальной военной операции и участникам Парада Победы 1945 года.
Так, например, в парке «Сестрорецкий» в Клину организовали прямую трансляцию парада военной техники и авиации на Красной площади, акции «Вальс Победы» и «Сад памяти», фотозону «Белые журавли» и тематические интерактивные площадки.
Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.