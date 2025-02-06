Почти 4 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплату взамен земельного участка

В 2024 году с момента появления такой возможности выплату в размере 400 тыс. рублей вместо земельного участка получили 3,6 тыс. многодетных семей Подмосковья. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Это позволило им не ждать своей очереди, а вложить средства в решение приоритетных задач. <…> Если говорить в целом, с 2011-го года, с начала реализации программы, земельные участки получили свыше 37,8 тыс. семей, из них в прошлом году — более 2,1 тыс.», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, эту программу в регионе продолжат реализовывать и в 2025 году. Помимо этого, будет совершенствоваться система мер поддержки семей с детьми, в том числе в рамках реализации нового нацпроекта «Семья». Отметим, что подать заявление на получение выплаты взамен земельного участка можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.