Почти 40 тыс. человек посетили мероприятия ко Дню защитника Отечества в парках Подмосковья

В минувшее воскресенье, 23 февраля, в 92 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить!», посвященное Дню защитника Отечества, его посетили более 37 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили выступления военно-патриотических организаций, концертные программы, смотр военной техники и не только. Так, например, в парке им. В. Талалихина в Подольске прошла выставка оружия и техники от ЦСТ НВП «РОКОТ», в парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа — мастер-класс по мечевому бою, выставка современного вооружения, экскурсия по Аллее Славы и так далее.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.