Почти 400 тыс. жителей и гостей Подмосковья отметили Масленицу в парках

Более 350 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Солнечная Масленица», которое прошло в минувшие выходные, 1 и 2 марта, в 106 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили народные гуляния с хороводами, театрализованными шествиями, угощением блинами, а также традиционным сожжением чучела зимы. В общей сложности на территориях парков гостям раздали 95 тыс. блинов.

Помимо этого, в лесопарке Гальчино в Домодедово прошел праздник «Кибермасленица», в парке им. Н. Островского в Ступино — «блинная эстафета», шествие-балаган со скоморохами и ходулистами и так далее.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.