Почти 400 засоров канализации устранили в Подмосковье за неделю
В Подмосковье за неделю устранили 376 засоров канализации
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали об итогах работы «Коммунальных систем Московской области» на водопроводных и канализационных сетях за неделю.
Так, за указанный период специалисты устранили 376 засоров канализации и провели 87 комплексных восстановительных работ, в том числе 56 работ на сетях водоснабжения, 12 — на сетях водоотведения, 19 — на сетях теплоснабжения.
Кроме того, за неделю было проведено обслуживание и профилактика более 80 объектов, включая ВЗУ, канализационные насосные станции, очистные сооружения, котельные.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за четыре года в регионе планируется модернизировать более 400 объектов и 1 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.