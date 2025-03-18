Почти 400 засоров канализации устранили в Подмосковье за неделю

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали об итогах работы «Коммунальных систем Московской области» на водопроводных и канализационных сетях за неделю.

Так, за указанный период специалисты устранили 376 засоров канализации и провели 87 комплексных восстановительных работ, в том числе 56 работ на сетях водоснабжения, 12 — на сетях водоотведения, 19 — на сетях теплоснабжения.

Кроме того, за неделю было проведено обслуживание и профилактика более 80 объектов, включая ВЗУ, канализационные насосные станции, очистные сооружения, котельные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за четыре года в регионе планируется модернизировать более 400 объектов и 1 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.