Почти 50 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Ночь в парке»

Более 40 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Ночь в парке», которое прошло в минувшие выходные в 57 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках него для посетителей подготовили поэтические площадки «Читаем под сиянием луны», вечерние экскурсии с фонариками, пикники и медитации, бесшумные дискотеки в наушниках и концертные программы. Так, например, в центральном парке Зарайска организовали анимационную программу и открыли лабораторию совместного рисования, в городском парке имени Чехова — несколько тематических локаций по интересам и концерт рок-группы «Вираж» и так далее.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.