Почти 60 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году
В Подмосковье в 2025 году проведут капремонт в 59 школах
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
В Подмосковье в текущем году капитально отремонтируют 59 школ и 42 детских сада. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«На это будет направлено свыше 24,8 млрд руб. Важно, чтобы наши дети ходили в благоустроенные, отвечающие всем современным требованиям, учреждения образования», — подчеркнул Брынцалов.
В прошлом году в Московской области капитально были отремонтированы 43 школы и 26 детских садов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал держать на контроле ход капитального ремонта в образовательных учреждениях региона.