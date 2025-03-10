Почти 60 тыс. жителей и гостей Подмосковья отметили 8 Марта в парках

Более 56 тыс. жителей и гостей Подмосковья приняли участие в общеобластном мероприятии «Время цвести», приуроченном к празднованию Международного женского дня, которое организовали в субботу, 8 марта, более чем в 90 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили концерты, дефиле мод, мастер-классы, лаборатории красоты, раздачу цветов и открыток и не только. Так, например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске организовали творческую мастерскую с занятиями по флористике и лабораторию красоты, в парке 30-летия Победы Орехово-Зуевском округе — дефиле «Мода из комода» и лабораторию «Секреты простой и красивой укладки» от салона красоты «Гримерка» и так далее.

Мероприятия прошли при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.