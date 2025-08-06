Почти 70 организаций Подмосковья стали получателями грантов для ИТ-компаний
В Подмосковье стартовал прием заявок на гранты ИТ-компаниям
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В Подмосковье стартовал прием заявок на получение грантов ИТ-компаниям, которые принимают новых сотрудников в 2025 году. Об этом сообщили в Московской областной думе.
«Программа грантовой поддержки ИТ-компаний продолжается. О важности поддержки ИТ-сферы как одной из ключевых неоднократно говорил президент. Поэтому в Подмосковье была выстроена система мер поддержки, направленная на стимулирование отрасли», – отметил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.
По его словам, в регионе получателями таких грантов стали 67 организаций, в том числе 22 компании, — в текущем году. В целом сумма грантов превысила 14 млрд руб.
Сейчас в регионе насчитывается 634 верифицированные ИТ-компании.
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